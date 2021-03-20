Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

20.03.2021 10:12 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:17
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG mensubu terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalışan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesi ile Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı girişimleri başarılı şekilde önlendi. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 12 PKK/YPG'li terörist ile Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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