Barış Pınarı üzerinden terör örgütü propagandası yapan 8 kişi gözaltına alındı

17.10.2019 16:01

Denizli'de polis tarafından PKK terör örgütü propagandası yapan ve Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sosyal medyada asılsız paylaşımlarda bulunan 8 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Kent genelinde PKKK/KCK terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden propagandasını yapan 5 şahıs yapılan operasyonlar sonucunda ikametlerinde yakalanarak, gözaltına alındı.



Aynı şekilde Barış Planı Harekatı aleyhinde sosyal paylaşım siteleri üzerinden terör örgütü lehine propaganda yaptığı tespit edilen 3 şahısta, 11 Ekimde düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA