Barış Pınarı şehitleri anısına 525 fidan dikildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildiği bildirildi.

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin anısını yaşatmak için 525 fidan dikildi. Fidan dikimine katılan Aziziye İlkokulu öğrencilerine mont, bot, çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edildi. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca paylaşımda fidan dikimine ait görsel de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan