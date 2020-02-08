Barış Pınarı şehidi törenle memleketine uğurlandı

08.02.2020 16:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:25

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde askeri zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Onbaşının cenazesi düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Şehit Ceyhun Taş'ın (23), Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına getirildi. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dualar edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak cenaze aracına konuldu ve memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Törene, Vali Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katılım gösterdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA