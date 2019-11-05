Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor
Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyorOSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor.
05.11.2019 12:58
Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor
OSMANİYE - Barış Pınarı Harekatı bölgesi Resulayn'da El Yapımı Patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA
VİDEO: Barış Pınarı şehidi Suat Topçu son yolculuğuna uğurlanıyor