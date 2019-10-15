Barış Pınarı provokasyonlarına karşı "Huzur ve Güven" uygulaması

15.10.2019 14:21

Barış Pınarı Harekatı'nı provoke etmek isteyen terör gruplarına karşı ülke genelinde icra edilen "Huzur ve Güven" uygulaması Samsun'da da gerçekleştirildi.



Harekatı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi, caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamlarda sürdürülmesi, güvenlik güçlerinin varlığının vatandaşımıza hissettirilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca gerçekleştirilen "Huzur ve Güven" uygulaması, Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde gerçekleştirildi.



Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada uygulama hakkında şu bilgiler verildi:



"Samsun İl Jandarma Komutanlığı ve bağlılarınca yapılan uygulama, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması, aranan şahısların/araçların yakalanması, suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik olarak icra edilmiştir. Sorumluluk bölgelerinde uygulamaya yönelik alan bulunmayan bağlılarınca, kendi bölgelerinde öne çıkan hususların kontrolü yapılmıştır. Uygulama neticesinde 4026 şahıs sorgulanmış olup 1'i kayıp şahıs olmak üzere 20 çeşitli suçlardan aranan şahıs yakalanmış, 181 umuma açık yer kontrol edilmiş, 1445 araç kontrol edilmiş, 56 araca toplam 13 bin 832 TL para ceza uygulanmıştır. Kabahatler Kanunu'na göre 44 şahsa 7 bin 303 TL idari para cezası uygulanmıştır. Uygulama neticesinde 10 gr esrar, 5 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirilmiş, uygulamaya 385 personel katılmıştır. Ayrıca ilimiz genelinde İl Emniyet Müdürlüğü trafik birimlerince yapılan okul servis aracı denetimlerinde toplam 457 araç denetlenmiş olup, 2918 sayılı KTK hükümlerine göre 7 araca 65/1a maddesinden (Taşıma sınırı üstünde yolcu almak), 5 araca 75. maddeden (Okul servis araçlarının okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması), 2 araca 34/a maddesinden (Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak), 19 araca ise diğer trafik kural ihlal maddelerinden olmak üzere toplam 33 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulanmış, 4 araç okul servis aracı standartlarına uygun olmadığı için trafikten men edilmiştir." - SAMSUN

Kaynak: İHA