10.10.2019 16:06

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'nin öncülüğünde bir araya gelen Muharip Gaziler Derneği ve Emekli Astsubaylar Derneği Balıkesir Şubeleri Barış Pınarı Operasyonuna tam destek verdi. Topluluk adına basın açıklaması yapan Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, "Bu toprakların Huzuru Barışı ve kardeşliği için Türk milleti olarak Hepimiz Mehmetçiğiz diyoruz" diye konuştu.



Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna, terör devletine engel olmak, terör saldırılarını engellemek için başlatılan Barış Pınarı Operasyonuna gaziler ve şehit ailelerinden de destek geldi. Bir araya gelen şehit aileleri, gaziler ve emekli astsubaylar operasyonun başarılı geçmesi temennilerini iletti.



"Operasyonu sonuna kadar destekliyoruz"



Basın açıklamasını okuyan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Haydar Filiz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sınır güvenliğini sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna, terör devletine engel olmak, terör saldırılarını engellemek, terör örgütü PKK/YPG-PYD'nin bölgede kurmaya çalıştığı terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek, bölgedeki tüm terör örgütlerinin varlığını sona erdirmek için başlattığı " Barış Pınarı Operayonu"nu Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Balıkesir Şubesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir şubesi, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Balıkesir şubesi olarak sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi yine üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun yüreklerimizle ve dualarımızla her zaman yanlarındayız. Türk Milleti yine bir sınavdan geçmektedir. Çanakkale'de olduğu gibi karşımızda 7 düvel durmaktadır. Birçok Avrupa devletleri, Ortadoğu devletleri, Amerika ve bu coğrafya dışındaki birçok devlet bu eli kanlı, bebekleri bile hunharca katleden terör örgütlerine ellerinden gelen gerek siyasi, lojistik, silah, para, gıda çeşitli teknik donanım her tür bilgi yardımı olmak üzere yarış etmektedirler. Bu coğrafyada güçlü bir Türkiye istememektedirler. Güçlü bir Türkiye bölgeye barış ve huzur getireceğinden varlığını sömürüye ve asalak olarak yaşamaya adamış devletlerin planlarını bozacaktır. Bu toprakların Huzuru Barışı ve kardeşliği için Türk milleti olarak; Hepimiz Mehmetçiğiz diyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA