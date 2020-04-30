Barış Pınarı'nda insani yardım

Ramazan ayına girilmesiyle insani yardımların dağıtımında çeşitliliği artırma arayışına giden SUDKOM, AFAD organizasyonu ile Kızılay, Hayrat Vakfı, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı ve benzeri hayır kuruluşlarının desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde sofraları şenlendiriliyor.

Ramazan ayına girilmesiyle insani yardımların dağıtımında çeşitliliği artırma arayışına giden SUDKOM, AFAD organizasyonu ile Kızılay, Hayrat Vakfı, İHH, Türkiye Diyanet Vakfı ve benzeri hayır kuruluşlarının desteğiyle Barış Pınarı bölgesinde sofraları şenlendiriliyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Resulayn ve Telabyad'da insani yardımlar Ramazan ayında artırılarak devam ediyor. Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde, Ramazan ayı münasebetiyle insani yardımlar dağıtan AFAD, farklı insani yardım kuruluşlarından gelen yardım malzemelerini, daha çok haneye ulaştırmak için büyük bir organizasyon yürütüyor.

Son üç gün içerisinde Resulayn ve Telabyad'da ihtiyaç sahibi ailelere 160 gıda kolisi dağıtan AFAD, Kızılay tarafından temin edilen 500 gıda kolisini de evlere ulaştırdı. Ramazan ayı münasebetiyle her zamanki yardım faaliyetlerine çeşit ekleyen Kızılay'ın 200 gıda kolisinin yanında 200 adet süt, 1000 kutu nohut pilaki, 200 paket turşu, 400 adet kumanya da yer aldı. Bir derneğinin de bağışladığı 2 bin 400 ekmek, bin adet köpük tabak, bin adet poşet, 1 palet bütün tavuk, 150 kg tavuk but, 40 kg domates, 25 kig salatalık, 25 kg havuç, 40 adet marul ile bin şişe su da SUDKOM-AFAD organizasyonu ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA