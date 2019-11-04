04.11.2019 17:17

- Barış Pınarı'na destek için 1270 kişilik koro

Öğrencilerden Mehmetçiğe marşlı destek

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan askerlere moral desteği vermek için bin 270 lise öğrencisi Şahinbey Belediyesi'nin de desteğiyle marş okudu.

Barış Pınarı Harekatını icra eden kahraman askerlere moral desteği vermek, milli birlik ve beraberliği tek yürekte hissedip tek nefeste söylemek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, Şahinbey Belediyesi'nin de desteğiyle 9 okuldan bin 270 öğrencili koro oluşturdu. Mehmetçiğe moral desteği vermek için bin 270 öğrenciden oluşan koro, Akkent Kültür ve Kongre Merkezi'nde Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenlerin katıldığı programda "Vatan" ve "Takva" marşlarını söyledi. Öğrencilerin performansı katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılanırken, öğrenciler Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiklere asker selamıyla selam yolladı.

Program sonrasında konuşan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin kendilerine umut verdiklerini ifade ederek, "Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimize moral desteği sağlamak için Milli Eğitim Müdürlüğümüz Şahinbey Belediyemizin de desteğiyle 9 okuldaki bin 270 öğrencinin katılımıyla milli birliğimizi ve beraberliğimizi tek yürekte hissedip, tek nefeste söylemek adına burada bir koro seslendirme yaptı. Ben gençlerimize ve milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Gençlerimiz bizlere umut veriyor. Geleceğimize dair daha ümitle bakmamıza vesile oluyorlar. Ben bu koronun oluşmasında emeği geçen başta Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA