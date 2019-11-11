"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu

11.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:38

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Haseke'ye, hatlarda yapılan onarımın ardından su ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rasulayn, Derbesiye ve Haseke ile kırsal kesimleri besleyen Allouk Su Tesisi'nin tam kapasite çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor.

Bu kapsamda, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke'ye su verilmeye başlandı.

Kaynak: AA