Barış Pınarı Harekatında yaralanmıştı

04.11.2019 13:12

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeliyken Barış Pınarı Harekatı'nda görevlendirilen ve havan saldırısı ile yaralanan Ceyhun Bozkoyun'a teşekkür belgesi verdi.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında, Suriye'de görevlendirilen ve havan saldırısında yaralanan, Düzce İl Sağlık Müdürlüğü personeli Ceyhun Bozkoyun'a, göstermiş olduğu üstün gayret ve çalışmaları dolayısıyla "Teşekkür Belgesi" takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA