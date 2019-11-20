Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı
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Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı

Giresun'dan Barış Pınarı Harekatına görevli olarak katılan sağlık görevlileri kaza sonucu yaralandı.

20.11.2019 17:11 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:16
Barış Pınarı Harekatında görevli üç sağlık görevlisi yaralandı

'dan Barış Pınarı Harekatına görevli olarak katılan sağlık görevlileri kaza sonucu yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Barış Pınarı kapsamında Şanlıurfa 'de görev yapan Giresun 112 Sağlık Ekibinedn Ayşegül Çoruh, Merve Rümeysa Çikdemtepe ve Mustafa Kemal Tiryaki ısınmak amacıyla yanmakta olan varilin patlaması sonucu yaralanmıştır. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen sağlık görevlilerinin tedavi altına alındığı kaydedildi.


Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilimizden görevli giden sağlık görevlilerimizin bir kaza sonucu yaralandıklarını öğrendik. Kendilerine acil şifalar diliyorum. Sağlık Bakanlığımızla yaptığımız görüşme sonrası, hemşehrilerimiz en kısa sürede ilimize nakledilecektir." açıklamasında bulundu. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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