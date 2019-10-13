Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

Barış pınarı harekatında 4 köy daha terörden temizlendi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.

13.10.2019 12:45

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 4 köy daha terörden arındırıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında Rasulayn'ın batısındaki Mebruke kasabası, Abu Culud ve Abu Şahanat köyleri ile Aynİsa'nın batısındaki Halidiye köyü teröristlerden arındırıldı.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et