13.10.2019 14:24

"Barış Pınarı Harekatında" 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

ANKARA - Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı planlandığı gibi devam ederken çareleri kalmayan teröristler silah bırakmaya başladı. Silah bırakan 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştiriliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri daha önce gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı'nın da planlama ve uygulamasında sadece teröristler ve teröristlere ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçleri hedef alıyor. Harekat çerçevesinde masum kişilerin ve harekat bölgesindeki tarihi, kültürel, dini yapılar, altyapı tesisleri ile bölgede bulunması muhtemel dost unsurların zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösteriliyor. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, harekat kapsamında 480 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklanmıştı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat alanında ilerlemesi sürerken bazı teröristler kaçmaya başladı. Belirlenen noktaların, karadan ve havadan tek tek vurulmasının sonrasında çareleri kalmadığını anlayan terör örgütü üyeleri silahlarını bırakarak güvenlik güçlerine teslim olmaya başladı. Bu çerçevede, silah bırakan 24 teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim olduğu öğrenildi. Örgütten ayrılmaların artması üzerine çaresiz kalan sözde elebaşlarının bu durumu engellemek için "örgüt içi infaz" dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları edinilen bilgiler arasında.

Kaynak: İHA