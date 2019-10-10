Barış Pınarı Harekatına katılmak için dilekçe verdiler

10.10.2019 12:46

Tokat'ta iki genç Barış Pınarı Harekatına katılmak için gönüllü askerlik başvurusu yaptı.



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak için başlattığı operasyona katılmak isteyen Tokatlı iki genç askerlik şubesine giderek dilekçe verdi. Dilekçelerini görevlilere teslim eden Mehmet Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin terör örgütüne karşı başlattığı operasyona Anadolu topraklarının evlatları olarak destek vermek istediklerini ifade ederek, "Askerlik şubesine dilekçemizi verdik. Herhangi bir durumda düşünmeden vatanım, bayrağım için savaşmaya gideceğimi dilekçe ile bildirdim. Devlet her zaman 15 yaşında biz bunu bugün olmasa 20 yıl sonra herkese öğreteceğiz" dedi.



Askerlik şubesine dilekçe bırakan Ömer Gülmez ise uygun görüldüğü takdirde cepheye gitmeye hazır olduklarını ifade ederek, "Her şey vatanımız, devletimi için. İnşallah bu terör örgütünü yok edeceğiz, yıkacağız. Devletimizin yanındayız" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA