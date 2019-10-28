28.10.2019 12:55

Barış Pınarı Harekatına destek için repertuarlarını değiştirdiler

Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz: "Türkülerin tadı anlaşılmaz Türk olmayınca"

"Türk olan Türkü söyler"

ERZURUM - Türk Halk Müziği korosu, yeni dönem açılış konserini, Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda, Barış Pınarı Harekatı'na destek türküleriyle gerçekleştirdi. Gecede İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz'da 'Nasıl unuturum sevdiğim seni' adlı türküyü solo şekilde seslendirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğünce desteklenen Türk Halk Müziği korosu, yeni dönem açılış programında yöre türkülerinden oluşan repertuarına, Barış Pınarı Harekatı'na destek türküleri ekledi.

Koro Şefi Murat Karasungur ile birlikte açılış gecesine hazırlanan 17 eser, 22 ses ve 12 saz ile birlikte koro ve solo şekilde sunuldu. Açılış programında solo şekilde türkü seslendiren İl Kültür Turizm Müdürü Cemal Almaz program sonrasında yapmış olduğu konuşmada, "Türküler, türkü söyler. Türküler, türkü söyler. Ne sorarsın beni bana. Türk olan Türkü söyler" dörtlüğünü açıkladı. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği arasındaki farkı da yaşamış olduğu bir anısıyla anlatan Almaz, "Mevlana'ya soruyorlar 'Aşk nedir' Mevlana'da 'Ben ol da gör' diyor. Yani Türk halk müziği ve Türk sanat müziği arasındaki farkı ben olmadan göremezsin, çünkü kelimelere sığmaz. Bu akademik değildir tarif edilemez. Ben olacaksın ki anlayasın" dedi.

Pierre Loti'nin Türklerle ilgili sözlerine şu şekilde ele alan Cemal Almaz, "Pierre Loti, Ben bu Türkleri bir türlü anlayamıyorum diyor. Hısım, akraba bir yerde oturup yemek yerler, hesabın ödenmesi konusunda ciddi kavgalar ortaya çıkar. Onu anlamadım da, hesabı ödeyip çıkıyorlar. Parayı veren rahat ediyor, vermeyen rahatsız oluyor. Onu hiç anlamadım diyor. Tabii bir Fransız yazar, bizi anlamaz biz olmadıkça ve bu Türkülerin tadını da kimse anlamaz biz olmadıkça" şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi Makina, Atatürk Üniversitesi İşletme ve Atatürk Üniversitesi Müzik bölümlerinden mezun olan, şuan da Türk Halk Müziği Koro Şefliği görevinde bulunan Murat Karasungur ise "Geçmiş yıllardan hali hazırda bulunan repertuarımızla bir açılış töreni yapmak istedik fakat, Türkiye gündemimizin sürekli değişkenlik arz etmesinden dolayı repertuara, Barış Pınarı Harekatı'na destek mahiyetinde bir kaç kahramanlık türküsü ekledik. Yurt dışında, bir kaç silahlı gruba karşı değil, dünyaya gücümüzü göstermek için bu harekata başladık. Herkes karınca kaderince, sağcı, solcu, milliyetçi, muhafazakar demeden bu tür durumlarda birleşiyor, bu sebeple iftihar ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türk Halk Müziği Korosunun konserini çok sayıda davetli izledi.

Kaynak: İHA