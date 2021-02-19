Son dakika haberleri! PKK'dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak

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Son dakika haberler... PKK'dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahılların, Rusya ile yapılan mutabakat ile Barış Pınarı Bölgesindeki insanlara dağıtılmaya başlandığı bildirdi.

PKK'dan kurtarılan tahıllar Barış Pınarı bölgesi halkına dağıtılacak

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahılların, Rusya ile yapılan mutabakat ile Barış Pınarı Bölgesindeki insanlara dağıtılmaya başlandığı bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den kurtarılan Sharakrak silolarındaki tahıl, RF ile varılan mutabakat ile bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi, bölgede güven, huzur ve istikrar ortamının geliştirilmesi kapsamında dağıtılmaya başlanmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER