Barış Pınarı Harekâtı - Türkiye'nin Resulayn yakınlarında yakaladığı 18 Suriye askeri iade edildi

01.11.2019 04:10

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu hafta başında Suriye'nin Resulayn kenti yakınlarında yakaladığı 18 Suriye askerinin Rusya'nın koordinasyonunda iade edildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, askerlerin iade edilmesine Rusya'nın arabuluculuk yaptığı da ifade edildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Perşembe günü yaptığı açıklamalarda, yakalanan askerlerin ikisinin yaralı olduğunu söylemişti.

18 Suriye askeri, Salı günü bölgede devriye görevi icra eden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı birlikler tarafından alıkonulmuştu.

Ertesi gün, yani 30 Ekim Çarşamba günü Milli Savunma Bakanlığı askerlerin yakalandığını "Rejim unsuru olduğunu iddia eden 18 kişi gözaltına alındı" diyerek duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya ile varılan Soçi mutabakatı kapsamında belirlenen bölgelerden Suriyeli Kürt silahlı gücü YPG'nin çekilmemesi halinde operasyonların süreceğini, YPG'lilerin üniforma değiştirerek kendilerini gizlemelerine izin verilmeyeceğini ifade etmişti.

Yakalanan 18 kişinin Suriye ordusu askeri olduğu, Milli Savunma Bakanlığı'nın son Twitter paylaşımında teyit edildi.