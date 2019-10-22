Barış Pınarı Harekâtı - Trump'tan 'ateşkes' açıklaması: Kısa süreli uzatmaya ihtiyaç duyarsak,...

22.10.2019 01:49

ABD Başkanı Donald Trump, yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye'yle 5 günlük çok iyi bir ateşkes anlaşması müzakere ettiklerini söyledi. Trump, varılan mutabakata atfen, "Eğer kısa süreli bir uzatmaya ihtiyaç duyarsak, bunun gerçekleşeceğine eminim" dedi.

Donald Trump, Beyaz Saray'da Pazartesi günkü kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye uygun olmayan bir şekilde davranırsa, ki yapacaklarını sanmam, kimsenin elimizde olduğunu düşünmediği bir gücümüz var. Bu güce yaptırım deniyor, bu güce gümrük vergisi deniyor" dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buraya gönderdikleri ürünlere öyle bir gümrük vergisi getiririz ki. ABD'ye çok büyük miktarda çelik ve başka şeyler gönderiyorlar. Onlara gümrük vergisi getiririz, yaptırım uygularız. Ama bunu bir tehdit olarak kullanmak istemiyorum."

Trump bununla birlikte Suriye'de Kürtlerin akıllı bir kararla Türkiye'yle üzerinde anlaştıkları sürenin bitimine 1 gün kala çekilmeleri istenen yerden geri çekildiklerini söyledi.

Trump: Kürtler melek değiller

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinde dile getirilen, Kürtlerin IŞİD'e karşı verdiği mücadele nedeniyle daha fazla sadakati hak ettiklerine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Donald Trump, "Herkes Kürtlerin bize yardım ettiğini söyüyor. Doğru. Biz de Kürtlere yardım ettik. Onlar melek değilller. Kürtlere hiçbir zaman 400 yıl boyunca onları korumak için orada kalacağımız taahhüdünde bulunmadık" dedi.

Trump ayrıca bir grup Amerikan askerinin Suriye'de kalmaya devam edeceğini, İsrail ve Ürdün yakınlarındaki bu birliklerin, iki ülkenin talebiyle, petrol sahalarını koruyacaklarını açıkladı.

120 saatlik süre 22.00'de doluyor

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 120 saat ara vermişti. Bu süre TSİ 22.00'de doluyor.

Geçen hafta Ankara'da bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG) mensuplarının Türkiye sınırından 30 kilometre uzaklaşması konusunda mutabık kalmıştı.

Türkiye YPG'yi, PKK'nın Suriye 'deki uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak görüyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında anlaşma için ateşkes ifadesini kullansa da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bunun bir ateşkes olmadığını söylemiş, "Ateşkes meşru taraflar arasında yapılır. Terör unsurları çıktıktan sonra operasyon duracaktır" demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek.

Görüşmede, Suriye ordusunun girdiği alanlarda güvenli bölgenin işleyip işlemeyeceği, bu bölgelerdeki YPG varlığına ne olacağı gibi konuların ele alınması bekleniyor.

Putin ile Pazartesi günü bir telefon görüşmesi yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise ateşkesin uzatılmasını istediklerini söyledi.

Almanya'dan 'uluslararası güvenli bölge' önerisi

Öte yandan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Suriye'nin kuzeyinde sivillerin korunması ve IŞİD'le mücadelenin sürmesi için "uluslararası güçlerce kontrol edilecek" bir güvenli bölge oluşturulmasını, Türkiye ve Rusya'nın da bu süreçte rol oynamasını önerdi.

Annegret Kramp-Karrenbauer, Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada, "Atılacak bu adım bölgede istikrarı tesis edecek ve sivillerin gönüllülük esasına dayalı olarak geri dönüşlerini sağlayacaktır" dedi.

Reuters haber ajansına göre Türkiye ve Rusya'nın destek vermesi halinde, Almnanya'nın da bu misyon kapsamında Suriye'ye asker göndermesi bekleniyor.

Ajans, Kramp-Karrenbauer'in önerisinin Alman hükümetinde koalisyon ortakları arasındaki gerginliği artırabileceği yorumunda bulundu.

İktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti, Almanya'nın Suriye'de askeri herhangi bir rol oynamasına karşı çıkıyor.