Barış Pınarı Harekatı - Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı (2)

Barış Pınarı Harekatı - Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı (2)

Suriye Milli Ordusu mensuplarından detay Çatışma detayları YPG/PKK paçavralarının indirilmesi Sivillerin zırhlı araçla taşınması Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

11.10.2019 18:17
Barış Pınarı Harekatı - Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı (2)

Suriye Milli Ordusu mensuplarından detay

Çatışma detayları

YPG/PKK paçavralarının indirilmesi

Sivillerin zırhlı araçla taşınması

Vurulan bölgeden dumanların yükselmesi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Fırat Nehrinin doğusundaki Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı.

Kaynak: AA
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