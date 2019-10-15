Barış Pınarı Harekatı sürüyor (4)

15.10.2019 14:51

SMO'nun teröristler ile girdiği çatışmalardan detaylar RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı'nın bir haftası geride kalırken operasyonlar, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin kırsal kesimlerinde sürüyor. Harekatın 4. gününde terörden arındırılan Rasulayn'ın kırsalında operasyonlar sürüyor.

Kaynak: AA