Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyorANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
22.10.2019 19:55
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
ANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA