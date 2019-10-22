Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.