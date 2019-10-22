Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

22.10.2019 14:09

Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Barış Pınarı Harekatı sırasında geçen hafta yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Umut Coşkun Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
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