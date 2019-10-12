Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyorANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
12.10.2019 14:11
Barış Pınarı Harekatı şehidi son yolculuğuna uğurlanıyor
ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Ahmet Topçu, memleketi Ankara'da son yolculuğuna uğurlanıyor.
Kaynak: İHA