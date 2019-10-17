Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)

Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)

Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış...

17.10.2019 11:57
Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (3)

Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın

Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.

Kaynak: AA
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