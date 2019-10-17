Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (2)
Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış...
Rasulayn ilçesinden yükselen duman ve yangın
Obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükselmesi ŞANLIURFA - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda, obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn kırsalındaki terör mevzilerinden duman yükseliyor.