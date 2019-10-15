Rasulayn'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor

15.10.2019 11:08

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO) Fırat'ın doğusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn'daki terör mevzileri obüs atışlarıyla vuruldu.

ÇATIŞMA VE PATLAMA SESLERİ CEYLANPINAR'DAN DUYULUYOR

Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Terör hedefleri yoğun obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. Kentteki çatışma ve patlama sesleri, Ceylanpınar'dan duyuluyor.

MSB AÇIKLADI: 595 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 595 olduğunu açıkladı. Harekat kapsamında, 1 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan ele geçirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü (9 Ekim) saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Operasyonun 4'üncü gününde de Resulayn şehir merkezi Suriye Milli Ordusu'nun denetimine geçmişti.

Kaynak: AA