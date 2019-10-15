Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)
Rasulayn kent merkezinden yükselen dumanlar Patlamaların ardından yükselen dumanlar Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında...
15.10.2019 09:45
Rasulayn kent merkezinden yükselen dumanlar
Patlamaların ardından yükselen dumanlar Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı.
Kaynak: AA