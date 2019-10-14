Barış Pınarı Harekatı - Rasulayn'da terör hedefleri vuruluyor (1)
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı.
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn'daki terör mevzileri ateş altına alındı. Rasulayn kırsalından yükselen çatışma sesleri Ceylanpınar ilçesinden duyuluyor.