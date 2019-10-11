Barış Pınarı Harekâtı - PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle...
Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle vuruldu Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.
11.10.2019 22:35
PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle vuruldu Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.
Kaynak: AA