Barış Pınarı Harekâtı - PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle...

Barış Pınarı Harekâtı - PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle...

Barış Pınarı Harekatı PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle vuruldu Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.

11.10.2019 22:35

Barış Pınarı Harekatı

PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç tam isabetle vuruldu Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu.

Kaynak: AA
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