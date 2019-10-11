Barış pınarı harekatı paylaşımlarıyla terör propagandasına gözaltı

11.10.2019 17:10

ANTALYA'da, TSK tarafından gerçekleştirilen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili sosyal medya paylaşımlarında, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 3 şüpheliden 1'i gözaltına alındı. 2 şüpheli ise aranıyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla, terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen kişiler hakkında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, Antalya kent merkezinde 1, Alanya ilçesinde 1 ve Manavgat ilçesinde 1 şüpheli olmak üzere 3 şüpheli hakkında tespit edilen paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA