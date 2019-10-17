"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik terör soruşturması

"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik terör soruşturması

Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

17.10.2019 17:56

Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada harekata ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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