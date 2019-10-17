"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik terör soruşturması
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada harekata ilişkin terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.