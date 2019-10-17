"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma

"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma

Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

17.10.2019 14:12

Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.

Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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