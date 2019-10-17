"Barış Pınarı Harekatı" paylaşımlarına yönelik soruşturma
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ'da, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle 3 zanlı gözaltına alındı.
Elazığ merkez ve Kovancılar ilçesinde, sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.