Barış pınarı harekatı paylaşımlarına soruşturma: internet sitesi yazı işleri sorumlusu gözaltına...

10.10.2019 13:34

BARIŞ Pınarı Harekatı'na ilişkin, diken.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin sitenin yazı işleri sorumlusu Fatih Gökhan Diler gözaltına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanlara ilişkin emniyet birimlerince yapılan çalışmalar ise sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, diken.com.tr'nin sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlara ilişkin sitenin yazı işleri sorumlusu Fatih Gökhan Diler 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek' suçundan gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatı sonrası polis ekipleri, Demir'i gözaltına aldı.

Kaynak: DHA