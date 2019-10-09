Barış Pınarı Harekatı paylaşımlarına inceleme

09.10.2019 23:46

Emniyet Genel Müdürlüğünce, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden 78 kişiyle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bazı sosyal medya platformları ve muhtelif internet siteleri u¨zerinde yapılan araştırmalar sonucunda, Barış Pınarı Harekatı u¨zerinden halkı kin ve nefrete tahrik eden paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Açıklamada, Barış Pınarı Harekatı u¨zerinden Türkiye aleyhinde kara propaganda yaparak, halkı kin ve nefrete tahrik eden, gu¨venlik gu¨çlerinin itibarını zedelemek maksadıyla kaynaksız ve yalan paylaşımlarda bulunan, terör örgu¨tu¨ propagandası yaptığı göru¨len 78 kişi ile ilgili gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtilerek, "Tu¨rk Polis Teşkilatı olarak suç ve suçlularla mu¨cadelemizi her alanda su¨rdu¨rdu¨ğu¨mu¨z gibi sanal ortamda da su¨rdu¨rmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA