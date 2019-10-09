Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti
Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması Öğrencilerin okuldan çıkışları Vatandaşların sınırdan uzaklaşması Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki...
Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar
Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması
Öğrencilerin okuldan çıkışları
Vatandaşların sınırdan uzaklaşması
Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.