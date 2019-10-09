Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması Öğrencilerin okuldan çıkışları Vatandaşların sınırdan uzaklaşması Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki...

09.10.2019 19:20
Barış Pınarı Harekatı - Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara roket isabet etti

Kamışlı bölgesinden yükselen dumanlar

Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından saldırının ardından vatandaşların uyarılması

Öğrencilerin okuldan çıkışları

Vatandaşların sınırdan uzaklaşması

Ambulans ile zırhlı araçların şehir merkezinden geçişi MARDİN - Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'dan YPG/PKK'lı teröristlerce atılan 6 roket, Nusaybin ilçe merkezindeki bazı noktalara isabet etti.

Kaynak: AA
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