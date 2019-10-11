Barış Pınarı Harekatı'nın yansımaları

11.10.2019 16:20

Hindistan, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili endişe duyduğu açıklamasında bulundu.

Ülke basınında yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, harekatla ilgili endişe duyulduğu belirtildi.

Harekatın bölgedeki istikrarı zayıflatabileceği öne sürülen açıklamada, Hindistan'ın meselelerin diyalogla çözümünden yana olduğu ifade edildi.

Öte yandan, France Inter radyosunda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunan Fransa Avrupa Birliği (AB) Bakanı Amelie de Montchalin, harekatı başlatması nedeniyle AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama iddiasının masada olduğunu ve gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi'nde bu meseleyi ele alacaklarını söyledi.

Suriye'de önceliklerinin terörle mücadele olduğunu ve çözümün askeri olmadığını savunan de Montchalin, AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulama iddiasına ilişkin, "Elbetteki masada. Gelecek hafta yapılacak AB Zirvesi'nde bu konuyu görüşeceğiz." dedi.

De Montcahlin, harekata ilişkin sadece sözlü tepki vermeyeceklerini ve somut adım atacaklarını belirtti.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı, 9 Ekim'de 16.00'da başlatıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) mensuplarının da desteğiyle sürdürülen harekatta, Suriye'nin kuzeyinde 11 köy kurtarıldı.

Operasyon, havadan ve karadan sürerken, SMO da terörden arındırılan köylerde güvenlik tedbirleri almaya devam ediyor.

Kaynak: AA