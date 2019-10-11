Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü günü: Dünya medyasının manşetleri
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı üçüncü gününde devam ederken, dünya basını da harekatı takip ediyor.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği Barış Pınarı Harekatı üçüncü gününde sürerken dünya basını da harekatı manşetten duyurmaya devam ediyor.
Washington Post: Trump'ın çevresindekilerden "kararsız" yorumu
Başkan Trump'ın operasyona yönelik açıklamalarını sayfasına taşıyan gazetelerden biri Washington Post. Gazete Başkan'ın kararıyla ilgili olarak üst düzey bir Trump danışmanı, Amerikan liderini kararsız olarak nitelendirdi. Euronews.com'da Görüntüle