Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi
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Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi

21.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 21.12.2020 14:39
Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısına, 450 zeytin fidanı dikildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde şehit düşen askerlerin anısına, 450 zeytin fidanı dikildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde görev yapan Mehmetçiklerin, terörle mücadelenin yanı sıra yardım faaliyetleri ile çevreyi güzelleştirme çalışmalarına da devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Barış Pınarı şehitlerinin hatıralarını yaşatmak için dün bölgede 525 fidan dikildiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Şehitlerimiz için fidan diken komandolarımız, 'Barış Pınarı Harekatı' sırasında dünyaya gelen Pınar bebeği de unutmadı. Mehmetçiklerimiz, Barış Pınarı Harekatı kapsamında mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizliği yaptıkları sırada Ziheyye el Halil isimli kadının doğum sancılarının arttığını duymuş ve onu hemen Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırmıştı. Akçakale'de doğum yapan Ziheyye el Halil, dünyaya gelen minik kızına Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' adını vermişti. Bölgede görev yapan Mehmetçiklerimiz, barışın bebeği, umudun simgesi Pınar bebek ile kahraman şehitlerimiz için 450 adet zeytin fidanı daha dikti. Fidan dikme faaliyeti sırasında doktor personelimiz tarafından Pınar bebeğin muayenesi ve sağlık kontrolleri de yapıldı. Fidan dikme faaliyetine Aziziye İlkokulu'ndan 30 öğrenci de katıldı".

Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi
Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi
Barış Pınarı bölgesine şehitlerin anısına 450 zeytin fidanı dikildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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