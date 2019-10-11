11.10.2019 18:36

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Barış Pınarı Harekatını sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin, ordumuzun sonuna kadar yanındayız." dedi.

Altınok, belediye binası önünde Barış Pınarı Harekatı ile ilgili basın açıklaması yaptı. Altınok'a AK Partili, CHP'li, MHP'li ve İYİ Partili belediye meclis üyeleri eşlik etti.

Devletin ebed, müddet yaşaması için yapılan Barış Pınarı Harekatı'nın gerekli olduğunu, operasyonun o bölgede yaşayan Kürt vatandaşların da hakkını, hukukunu korumak için yapıldığını belirten Altınok, havan topu ve roketlerin Kürt vatandaşların yaşadığı bölgeye isabet ettiğini vurguladı.

Altınok, "Doğu ve Güneydoğu'da Kürt olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız saldırı altındadır. Onları da devletimiz, bütün Türkiye'nin güvenliği için gelecekte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı, Suriye'nin toprak bütünlüğü, oradaki Türkmen, Kürt, Arap bütün Müslüman kardeşlerimizin can ve mal güvenliği için bu operasyon gerekliydi. Dolayısıyla bugün bütün partili arkadaşlarımızın birleştiği nokta şudur: 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır.' Hepimiz, bir Mehmetçik olmaya, sefer emrine hazırız. Vatanımız, milletimiz, devletimiz, bayrağımız varsa varız, yoksa hiçbirimiz yokuz." diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ya İstiklal ya ölüm" sözünü anımsatan Altınok, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu küller içinde doğarak, inşa edildiğini kaydetti.

Altınok, "Bu birlik ve beraberlik içinde Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar destekliyoruz. Devletimizin, ordumuzun sonuna kadar yanındayız ve dirliğimiz, birliğimiz, vatanımız, Türk, Kürt, Alevi, Sünni kardeştir. Bu vatan hepimizindir. Ayrım yapan hain ve kalleştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA