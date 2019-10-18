"Barış Pınarı Harekatı'nı canımızla, kanımızla destekliyoruz"

18.10.2019 12:57

Bingöl ve Siirt'te kanaat önderleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Bingöl'de kanaat önderi Atik Korkutata, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyaya bela olan terör, kaba kuvvet ve zorbalığın Türkiye'nin de etrafında gezip durduğunu söyledi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun dünyanın dikkatini çektiğini belirten Korkutata, "Herkesin gözü, bir emeli bu coğrafya üzerinde sürüp gitmektedir. Şu bir tespittir ve bütün dünyada en müşfik, adil ve şefkatli ordu bizim ordumuz ve bizim milletimizdir." dedi.

"Haktan, şefkatten, adaletten uzaklaşmayan bir orduya, bir millete sahibiz. Bu medarıiftiharımızdır." diyen Korkutata, şöyle devam etti:

"Niye oradayız, niye gittik? Sözünün cevabını muhakkak ki çok şekillerde izah edebiliriz ama biri, bir başkasına, hele bir devlete tasallut ediyorsa, tehdit ediyorsa, bir devletin bekası ve yaşamasına mani oluyorsa muhakkak ki müsademe hakkı doğar. O şerri, belayı defetmek için devlet kendi tedbirini almak zorundadır. Bu meşrudur, helaldir. Bu baba malı kadar helal, ana sütü kadar temiz ve saf bir meseledir. Allah askerimizin yar ve yardımcı olsun."

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözünün olmadığını vurgulayan Korkutata, harekata destek verdiklerini söyledi.

Siirt

Siirt'in Şirvan ilçesinde kanaat önderi Kasım Hüseyinoğlu, Barış Pınarı Harekatı'nı isabetli gördüklerini anlatarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a terör koridorunu yok etmeye yönelik attığı bu adımdan dolayı teşekkür ettiklerini belirtti.

Hüseyinoğlu, şunları dile getirdi:

"Allah askerimizin ayağına taş değdirmesin. Şimdi PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri 40 senedir bu emellerini sürdürüyor. Amerika ve İsrail bu kadar silah gönderdi, terörü ve tüm teröristleri destekledi ama planları çöktü ve çöküyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasındayız. Allah ona zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye'nin değil, İslam'ın da umududur. İnşallah başaracaktır. Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar canımızla, kanımızla destekliyoruz."

Kaynak: AA