Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
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Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okunduİSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

09.10.2019 20:43
Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu

İSTANBUL - Fırat'ın doğusunda başlayan Barış Pınarı Harekatı nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Barış Pınarı Harekatı'nın başladığını duyurdu. TSK (Türk Silhalı Kuvvetleri) saat 16: 00'da Barış Pınarı Harekatı'na başladı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul'dan da harekata destek geldi. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.

Kaynak: İHA
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