Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait araca tam isabet

11.10.2019 21:45

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli aracı vurdu.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nda İHA'larımız tarafından tespit edilen PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetlerimiz tarafından tam isabetle vuruldu" denildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı bununla ilgili bir görüntü paylaştı. Görüntüde, PKK/PYD-YPG'li teröristlere ait Doçka uçaksavar monteli araç, Hava Kuvvetleri tarafından tam isabetle vurulduğu görülüyor. - ANKARA

Kaynak: İHA