Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor ŞANLIURFA - PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

11.10.2019 13:32
Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor

Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen 9 aylık bebek son yolculuğuna uğurlanıyor


ŞANLIURFA - PKK/YPG'nin Tel Abyad'dan Akçakale'ye yaptığı roketli saldırıda şehit düşen 9 aylık Suriyeli Muhammed Omar, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kaynak: İHA
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