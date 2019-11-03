Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

03.11.2019 18:56
Barış Pınarı Harekatı'nda keşif-gözetleme faaliyetleri sürüyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında keşif-gözetleme, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetlerine devam edildiği bildirildi.

MSB'den Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı kapsamında birliklerimizce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetlerine devam edilmektedir. Bölgede olması muhtemel koalisyon ülkeleri ve sivil kuruluşlara ait unsurlara ateş açıldığına ilişkin medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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