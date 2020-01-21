Barış Pınarı Harekatı'nda görev alacak polisler dualarla uğurlandı

21.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 21.01.2020 13:36

Barış Pınarı Harekatı kapsamında görev yapacak özel harekat polisleri için kurban kesilip, dua edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kilis'te görev yapacak olan polisler için müdürlükte uğurlama töreni düzenlendi.

Vali Ali İhsan Su ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı törende, kurban kesilip, dualar edildi.

Kaynak: AA