Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 637 oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.
16.10.2019 07:32
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısının 637'ye yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 637 oldu."
Kaynak: AA