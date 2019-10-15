Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

15.10.2019 07:38
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 595 oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Kaynak: AA
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