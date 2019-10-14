Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Barış Pınarı Harekatında son durum ne?

14.10.2019 09:42
Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.


SDG, Şam yönetimiyle anlaştığını duyurdu: Sınıra Suriye ordusu konuşlanacak

'Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor' | Suriye devlet medyası

ABD Başkanı Trump: Avrupa IŞİD'lileri geri almalı

Trump'tan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Büyük mutabakat sağlandı, Hazine hazır, beklemede kalın

Milli Savunma Bakanlığı: Suriye'de M-4 karayolunda ve tüm Tel Abyad'da kontrol sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En batıdan en doğuya, bunlar terk edene kadar operasyon devam edecek



Esad'a bağlı güçler sınıra konuşlandırıldı


Suriye devlet televizyonu, Türkiye sınırındaki Tel Tamer kentine "Türkiye'nin saldırılarına karşı koymak için" asker konuşlandırıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et