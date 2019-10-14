Barış Pınarı Harekatı'nda altıncı gün: Dakika dakika son gelişmeler - CANLI ANLATIM
Barış Pınarı Harekatında son durum ne?
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK'nın uzantısı olarak kabul ettiği YPG öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve IŞİD'e karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı altıncı gününde devam ediyor.
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Suriye devlet televizyonu, Türkiye sınırındaki Tel Tamer kentine "Türkiye'nin saldırılarına karşı koymak için" asker konuşlandırıldığını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle