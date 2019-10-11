Barış Pınarı Harekatı'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekatı'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

11.10.2019 00:38
Barış Pınarı Harekatı'nda 9 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekatı kapsamında icra edilen hava harekatıyla 9 PKK/PYD-YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 228 olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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